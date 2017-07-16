Игорь Бекшаев, , 13:35 — REGNUM

В Нагорной проповеди Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».

Нагорная начинается с заповедей блаженства, после чего Иисус и сообщает, что Его дело не нарушить, а исполнить закон, и каждая черта закона нерушима. Но как же сочетаются заповеди блаженства со всем последующим? Понятно, что собственно закон не регламентирует способов его исполнения. Делай то, не делай этого, вот и все. Регламентируют все это различные подзаконные акты, но и их, если честно, мало. На все случаи не напасешься. Люби Бога, например, а как любить? Сто поклонов достаточно, чтобы Бог понял, что Его любят? Или двести? А сколько баранов? Акт жертвования насколько соответствен так называемому внутреннему расположению?

Есть у меня, допустим, два лишних, точнее, последних барана и пяток монет серебра. И расположение просто зашкаливает. По идее надо бы все отдать, показать сильнейшую любовь. А потом пойти еще заработать, чтобы пожертвовать, ну, чтобы любовь являть по закону, пределов же нет. Поэтому законники все это регламентирует. Прикидывают, сколько достаточно. Если ты под законом, то совершенствование в законе неизбежно приведет к тому, что придется учитывать требования закона в предельном выражении. И всегда быть начеку. Об этом говорит апостол Иаков: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем», об этом же и апостол Павел: «Все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона».

Однако тем, кто соответствен исконным природным качествам, уже не надо наблюдать за собой скрупулезно. Чистое сердце, беззлобие — со всем этим не надо следить за каждым своим шагом. Об этом заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». О соответствии тому, каким человек создан и должен состояться. Немного другими словами повторяет мысль Нагорной апостол Павел: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».

Закон не имеет силы над теми, кто чист сердцем. Но, Иисус знает, что его слушатели далеко не все такие. Что прежде, чем таковыми люди станут, им нужно понять, о чем говорил закон. Чтобы от него освободиться и не быть ему уже рабом. Для этого нужно его понимать.

Нагорная проповедь в изложении евангелиста Матфея представлена довольно небрежно. Это не стенограмма, собиралась она из воспоминаний и отредактирована, надо признать, местами весьма неважно. Чего стоит фрагмент Мтф.5: 29,30: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». Часть без начала и без конца, из-за этого почти поголовно понимается как продолжение предыдущего: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Между тем это лишь отрывок поучения, рекомендации не связываться с религиозными проходимцами, которое более полно изложено в 9 главе Евангелии от Марка в стихах 42−48. Одна из причин непонимания того, о чем говорит Писание — выслушивание различных болтунов.

Но в целом понятно, что Христос после заповедей блаженства рассказывает, как людям «превзойти праведность книжников и фарисеев». Не исполнять закон механически, а понимать, о чем он говорит. Что предельное понимание закона нельзя по фарисейски отрегламентировать. Нельзя откупиться. Фарисейское понимание закона — это лишь уловки для того, чтобы его обойти, но никак не исполнить. И если понимать, о чем говорит закон, можно и не становиться его рабом.

Отдельного упоминания требуют известные слова Христа из Нагорной: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Христианское богословие в целом сошлось на том, что заповеди, данные в этой проповеди, конечно, не исполнимы, но надо, так сказать, подтягиваться. Постоянно. Потому что «совершенным как Отец» точно никто стать не может. По этой причине и все остальное невозможно исполнить. И это, конечно, тоже уловка. Не хуже фарисейской. Здесь нет сравнительной степени «будьте так же точно совершенны». Бог совершен тем, что совершает благо, и ничего более. Для человека это достижимо: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15), «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим. 12:9).

Христиане придумали уловку как обходить не только Закон Ветхий, но и Христовы заповеди. Неисполнимы они, понимаешь. Какой с нас спрос. Но Нагорная проповедь говорит религиозным людям, как не становиться рабом закона и между тем исполнить его до последней черты. Христос настаивает, что это вполне по силам: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».