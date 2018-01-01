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Начался эксперимент по электронным ПТС

Общество

Бумажные документы не отменяются

Начался эксперимент по электронным ПТС
Иллюстрация: Kremlin.ru
На дороге

Москва, 1 января 2018, 11:34 — REGNUM  С 1 января в России начался эксперимент по внедрению электронной формы паспорта транспортного средства (ПТС), сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что новые ПТС начнут появляться повсеместно с 1 июля 2018 года.

Документ будет содержать основные данные об автомобиле и автовладельце, а также информация о ремонтах, ТО автомобиля, аввариях. Электронные ПТС будут храниться в базе данных ГИБДД.

Предполагается, что потенциальный покупатель машины с пробегом сможет скорее узнать всю реальную историю ТС, имеющего электронный паспорт.

Бумажные ПТС не отменяются.

Отметим, что введением электронного ПТС Россия движется по пути Евросоюза, где такая практика сложилась уже с 2016 года.

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