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«ЭРА-ГЛОНАСС» начинает сообщать о ДТП страховщикам

Общество

Водителю будут предлагать платные услуги

«ЭРА-ГЛОНАСС» начинает сообщать о ДТП страховщикам
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Москва, 1 января 2018, 07:42 — REGNUM  С 1 января система «ЭРА-ГЛОНАСС» научится отправлять данные о ДТП напрямую страховщику через автоматизированную информационную систему ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, надо будет в течение десяти минут после аварии нажать на кнопку, после чего терминал передаст страховщику некорректируемые данные об аварии и ее обстоятельствах. Далее водителю течение часа необходимо будет произвести фото‑ и видеосъемку поврежденных транспортных средств и отправить данные в страховую с помощью специального мобильного приложения.

Кроме того, пользователям системы будут предлагать платные услуги, в частности, вызов техпомощи, доставка топлива на место, эвакуация автомобиля. Это связано с тем, что АО «ГЛОНАСС», которое является оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС», оставят без бюджетного финансирования.

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