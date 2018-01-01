В России запрещена анонимность для пользователей мессенджеров

Москва, , 04:23 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об идентификации пользователей мессенджеров, нарушителей будут штрафовать, сообщает ИА REGNUM.

Документом устанавливается понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагается на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей.

Таким образом, организаторы сервиса обмена сообщениями вправе отказать пользователям в использовании сервиса при несоблюдении данного условия.

Нормы распространяются только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации.

В КоАП устанавливается ответственность за неисполнение организатором распространения информации в интернете, обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями, установленных законом обязанностей. Для граждан предусматривается штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

При этом за нарушение закона о мессенджерах лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

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