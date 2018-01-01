Половину штрафа за нарушение ПДД можно оплатить на месте

Москва, , 03:32 — REGNUM С 1 января 2018 года водители-нарушители Правил дорожного движения смогут оплатить половину наложенного штрафа на месте документирования нарушения, сообщает ИА REGNUM. На оплату второй половины дается максимум три недели после получения квитанции.

Также можно получить «скидку» в 50% при оплате действует при оплате в течение 20 дней с момента нарушения ПДД.

Если водитель попался на вождении автомобиля без госрегистрации, он должен будет заплатить 5 тыс. рублей, или будет лишен прав. При повторном нарушении скоростного режима, кроме штрафа, придется заплатить пеню в 2 тыс. рублей. При проезде на красный сигнал светофора, если попался впервые, водитель заплатит штраф, при вторичном нарушении — будет лишен на полгода водительского удостоверения.

Штраф увеличивается для виновника ДТП, если он нанес ущерб третьим лицам.