О чём Бурятия просила Путина: мосту в Улан-Удэ быть

Улан-Удэ, , 14:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии до 1 марта 2018 года внести предложения по строительству моста через реку Уду в городе Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в правительстве Бурятии.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Тогда задать свои вопросы смогли сразу двое журналистов из Бурятии.

Два вопроса касались озера Байкал, а точнее проблем, возникших из-за расширения границ водоохранной зоны и запрета на вылов омуля, действующего с 1 октября 2017 года. Отвечая на эти вопросы, президент подчеркнул, что нужно соблюдать баланс между защитой окружающей среды и интересами местных жителей.

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Ещё один вопрос касался моста в Улан-Удэ.

«Уже 10 лет мы ждём строительства третьего моста через реку Уду <…> Сейчас у нас сменился глава региона, Алексей Цыденов (выиграл выборы главы Бурятии в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ), и он тоже большую работу делает, пытается где-то найти эти средства, но, понятное дело, мы дотационная республика, мы не можем ни в бюджете республики, ни в бюджете города найти такие деньги. Сможет ли федеральный центр как-то профинансировать строительство моста?» — спросила журналистка Юлия Пермякова.

Глава государства в ответ сказал, что объекты такого рода всегда строятся всегда с участием федерального центра и федерального бюджета. Он обещал обсудить этот вопрос с руководителем региона, с министром транспорта.

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что правительство РФ совместно с правительством Бурятии должны подготовить и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уду до 1 марта 2018 года.

Уточняется, что ранее правительство Бурятии разработало поэтапный план реализации проекта. В 2017 году за счёт средств республиканского и местного бюджетов было разработано технико-экономическое обоснование реализации проекта. Проектная организация предложила два варианта. Ориентировочная стоимость работ составляет 6,4 млрд рублей.

22 декабря в Москве под председательством замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова прошло совещание по вариантам реализации указанного проекта. Рассматривались следующие варианты: строительство объекта в рамках концессионных соглашений и на условиях государственно-частного партнерства с привлечением средств федерального бюджета, взимаемых от системы «Платон», либо за счёт субсидий федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, после пресс-конференции Владимира Путина заявление, касающееся строительства третьего моста, сделал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сказал, что вопрос по третьему мосту является очень актуальным, так как «Улан-Удэ постоянно стоит в пробках».

«Мы закончили работу по техническим решениям, определены полосность, развязки. Предполагается не только мост, но ещё и пересечение с железной дорогой, съезд на улицы Лазо и 3-ю Транспортную. Это — достаточно большое инженерное сооружение», — подчеркнул глава Бурятии.

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