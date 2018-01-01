Продлена программа материнского капитала

Москва, , 00:05 — REGNUM Программа материнского капитала продлевается по 31 декабря 2021 года, одновременно расширяется возможность использования этих средств, сообщает ИА REGNUM.

Законом устанавливается возможность использования средств материнского капитала в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Средства могут быть потрачены на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов (в том числе присмотр и уход), а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Вместе с тем размер маткапитала в настоящее время размер выплаты составляет 453 тыс. рублей, а в 2020 году он вырастет до 471 тыс. рублей. Ранее глава Минтруда Максим Топилин указал на то, что индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации.

С 2007 года, когда начала действовать программа материнского капитала, сумма сертификата на второго и последующих детей выросла с 250 тыс. рублей до 453 тыс. рублей.

Средства, полученные по программе материнского капитала, нельзя использовать до достижения вторым, третьим и последующими детьми трехлетнего возраста. Исключение составляют уплата первого взноса или погашение основного долга по ипотеке и другим займам, полученным для приобретения и строительства жилья, а также оплата товаров и услуг, нужных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.