Семьи получат пособия на первенцев

Москва, , 00:03 — REGNUM С 1 января 2018 года вступает в силу закон о выплате пособий на первенца, сообщает ИА REGNUM. Средний размер пособия составит около 10,5 тыс. рублей.

Инициатива носит адресный характер, пособие дифференцируется в зависимости от прожиточного минимума в регионе.

Право на получение выплаты на первого ребенка и на второго ребенка получают граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, а также, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Выплата назначается на год, по истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Предполагается, что каждый год выплаты на первого ребенка могут получать около 339 тыс. человек, выплаты на второго ребенка — около 390 тыс. человек.

По данным Минтруда, численность потенциальных получателей ежемесячной выплаты составит приблизительно 45,7% от числа рожденных первых детей или около 339,1 тыс. человек ежегодно.

Расходы федерального бюджета составят: в 2018 г. — 21,4 млрд рублей, в 2019 году — 55,1 млрд рублей, в 2020 г. — 68 млрд рублей.

Средний размер ежемесячных выплат составит в 2018 г. — 10 523 рублей, в 2019 г. — 10 836 рублей, в 2020 г. — 11 143 рублей.