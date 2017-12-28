Мосгордума подвела итоги осенней сессии в 2017 году

Москва, , 21:02 — REGNUM Московская городская дума подвела итог осенней сессии столичного парламента и определила направления своей работы на 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы 28 декабря. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), одним из основных приоритетов в работе депутатского корпуса в осеннюю сессию стало принятие бюджета города Москвы на 2018−2020 годы. Согласно принятому законопроекту, доходы городского бюджета на 2018 год составят 2 трлн 103 млрд рублей. Расходы — 2 трлн 326 млрд рублей. Дефицит в 2018 году не должен превысить 10,6%.

«Лидерами по финансированию являются социальная сфера и транспорт. В совокупности на социальные программы предусмотрено около 1,2 трлн рублей», — подчеркнул Шапошников.

Председатель Мосгордумы напомнил, что столичные парламентарии также приняли бюджет Московского городского фонда медицинского страхования. Его доходы в 2018 году составят более 258 млрд руб. Вместе с расходами на программу «Столичное здравоохранение», средства на которую выделяются из бюджета Москвы, на медицину в Москве будет потрачено в 2018 году более 500 млрд рублей.

Алексей Шапошников особо отметил, что в период осенней сессии депутаты Мосгордумы впервые воспользовались своим новым полномочием по заслушиванию информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Москве.

«Москва стала первой среди субъектов Российской Федерации. 20 сентября 2017 года мы приняли соответствующий закон и внесли изменения в устав города Москвы. Уже 22 ноября на заседании Мосгордумы заслушали информацию руководителя Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой. По итогам и сама Елена Евгеньевна, и депутаты отметили важность такого диалога. Для органов исполнительной власти подобная практика является возможностью рассказать о том, чем занимается ведомство, и фактически отчитаться о своей работе перед населением. Все заседания Думы открыты и транслируются в интернете, на них присутствуют представители СМИ», — напомнил председатель.

Также Алексей Шапошников сообщил о реализации законодательных инициатив столичного парламента, направленных в Государственную Думу. Первая из них, инициатива об алкоэнергетиках, уже реализована в федеральном законодательстве. Так, 29 июля 2017 года на федеральном уровне был принят закон, которым с 1 января 2018 года запрещается производство и оборот алкоэнергетиков на всей территории страны. Производство разрешено теперь только в целях вывоза за пределы России.

Другая инициатива столичных парламентариев была направлена на ужесточение административной ответственности за «зацепинг». Идея была поддержана профильным комитетом Госдумы, однако законопроект находится в стадии доработки.

Кроме того, Алексей Шапошников поднял вопрос о предстоящих выборах президента Российской Федерации. В частности, речь шла о работе Общественного штаба по наблюдению за выборами. Так, 5 декабря был принят федеральный закон, закрепляющий право Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

«Таким образом, на выборах Президента в 2018 году в структуре штаба появится корпус наблюдателей. То есть теперь мы не будем ограничиваться видеонаблюдением, а будем контролировать ход голосования и подсчёта голосов непосредственно на избирательных участках», — отметил председатель Мосгордумы.

Он также пояснил, что новшеством на президентских выборах станет установка камер видеонаблюдения в помещениях ТИКов. Изображение с них также будет транслироваться в интернете. В Москве подобная практика уже была реализована в 2017 году на выборах депутатов в Советы депутатов муниципальных образований.

Добавим, всего в осеннюю сессию депутаты Московской городской думы приняли 131 документ, из них 31 городской закон и 100 постановлений. Из рассмотренного 31 городского закона депутаты и комиссии Мосгордумы внесли 17 законопроектов, мэр Москвы — 12 и прокурор города Москвы — 2.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мосгордумы предлагают Государственной Думе принять проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».

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