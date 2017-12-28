Игорь Свирин, , 16:09 — REGNUM

Чиновники и депутаты давно поняли, что принимать вопиюще антинародные нормативные акты и законы лучше всего в преддверии больших праздников. В предпраздничной суете и гуляниях никто не следит за нормотворчеством, когда же об очередном «сюрпризе» узнают, то изменить что-либо становится практически невозможно. Не стал исключением принятый в третьем чтении Госдумой, оперативно рассмотренный Советом Федерации и отправленный на подпись президенту законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отставив в сторону несущественные технические детали, связанные с полномочиями муниципальных властей по организации дорожного движения, отметим главные ноу-хау принятого закона. Отныне муниципальные власти наделяются правом по своему усмотрению организовывать на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях населенных пунктов места для стоянки автомобилей, а также назначать и взимать плату за пользование ими.

Парковки в московских дворах

В Москве к организации платных парковок во дворах подготовились загодя, когда 16 сентября 2014 года приняли соответствующее постановление за номером 533-ПП. Добавим также, что имеют на это полное право, поскольку будут вводить ее на тех кусках земли, которые формально не находятся в границах земельных участков многоквартирных домов.

Подробности читайте здесь: О платных городских плоскостных парковках закрытого типа города Москвы

Что это означает на практике?

Тут нужно понимать, что все дороги, которые есть в Москве, делятся на две категории. Это городская улично-дорожная сеть, которая относится к категории общественных земель Москвы, не подлежащих приватизации. То есть это те дороги, которые идут по периметрам жилых кварталов. И вторая категория, внутриквартальные проезды, они не принадлежат городу, а являются объектами благоустройства земельных участков конкретных зданий и строений, расположенных в данном квартале. В идеальном случае этот квартал разбит полностью, без малейшего остатка на строения и земельные участки под ними, которые и являются общедолевой собственностью жителей многоквартирных жилых домов (МКД), которые расположены в данном квартале.

Ещё есть и собственники нежилых помещений, предприятий, торговых, офисных объектов и так далее, у которых в связи с этими нововведениями также появляются дополнительные проблемы. Но поскольку они не являются предметом нашего рассмотрения, подробно на них останавливаться не будем.

Так вот, ознакомившись с данным постановлением, мы обнаружим, что автостоянки могут оборудовать на неких неясной принадлежности кусках земли, либо на землях, принадлежащих городу. Введение платных парковок на принадлежащей городу улично-дорожной сети мы воочию наблюдаем не первый год. Несмотря на все заверения мэра Сергея Собянина и его заместителя, главы Дептранса Максима Ликсутова о том, что введение платы за стоянку — необходимое зло, призванное разгрузить центр города, платная парковка уже добралась до границ МКАД.

Добралась и добралась, земля города, пусть, что хотят, то и делают, причем тут наши дворы?

Чтобы понять, при чем тут дворы МКД, нужно лишь посмотреть подготовленные в течение последних 15 лет, сначала по заказу департамента земельных ресурсов, впоследствии переименованного в департамент городского имущества (ДГИ), проекты межевания территорий жилых кварталов. Из которых можно увидеть, что на перекроенной таким образом земле все внутриквартальные проезды и автомобильные стоянки выведены из состава земельных участков МКД.

В районах массовой застройки это делалось очень просто. Вот стоит такой МКД, возле него идет дорога, этот самый внутриквартальный проезд, являющийся элементом благоустройства, а автостоянка в этом случае устраивается по противоположенную сторону от этого проезда. То есть перед домом располагается обычно двухполосный внутриквартальный проезд, а уже на другой стороне вдоль этого проезда оборудованы машиноместа, так называемые открытые площадки для хранения автотранспорта, в просторечии называемые дворовыми автостоянками.

Эмпирический анализ проектов межевания территории жилой застройки показывает, что практически во всех случаях из состава земельных участков в первую очередь отрезались внутриквартальные проезды и автостоянки. И понятно, зачем это делается, городские власти хотят ввести эти земли в коммерческий оборот. То есть сначала «забыв», что земля и стоящие на ней объекты принадлежат москвичам по праву и согласно конституции не отчуждаемы, чиновники «переделили» землю, и теперь на новых, якобы законных основаниях будут за плату сдавать ее в аренду. А заниматься этим, на наш взгляд, будут аффилированные с мэрией структуры, которым на тех или иных основаниях будет передана эта земля (они получат ее в аренду либо выкупят у города).

Сразу разочаруем тех, кто не намерен платить за автостоянку, а будет бросать своего железного коня в близлежащих внутриквартальных проездах. Убеждены в том, что в описываемой нами схеме события будут развиваться следующим образом. Соответствующими нормативными актами мэрия вынудит автомобилистов либо подчинится навязанным правилам игры и пользоваться платными парковками, либо отказаться от владения автомобилем в городе.

Принятый парламентариями законопроект окончательно развязывает чиновникам руки для того, чтобы те «эксперименты», которые до настоящего времени проводил Дептранс столицы, обрели институциональный статус и неизбежно привели к тому, чтобы в ближайшее время практически вся улично-дорожная сеть города Москвы стала платной.

Столь одиозный закон вступит в силу через год после утверждения президентом и официального опубликования, то есть не раньше января 2019 года. А к тому времени пройдут выборы президента и столичного мэра, и уже ничего не будет мешать всецелой реализации столь желанной коммерциализации отнятой у граждан земли.

Подробнее о схемах противоправного изъятия принадлежащей москвичам земли читайте в материалах авторов ИА REGNUM.

Здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 3

И здесь: Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 2