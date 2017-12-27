В Узбекистане дети-сироты получат новогодние подарки от президента

Ташкент, , 19:31 — REGNUM В Узбекистане 11 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, получат новогодние подарки от президента республики, сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства народного образования.

Отправка подарков во все регионы республики завершилась 27 декабря. Получателями посылок станут воспитанники домов ребенка «Мехрибонлик», «Мурруват», «SOS-Детских деревень», детских городков, сироты и дети военных, погибших при исполнении служебного долга.

В некоторые районы Узбекистана подарки будут доставлены самолетом. В каждом комплекте содержится 12 учебных принадлежностей и 15 разновидностей сладостей.

Подарки будут вручены детям на праздничных ёлках.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря власти Санкт-Петербурга подарили детям из неблагополучных семей 2,5 тыс. наушников, часть из которых оказалась бракованной.

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