В Москве метро стало длиннее на 20 км в 2017 году

Москва, , 14:59 — REGNUM На двадцать километров длиннее стало метро в Москве в 2017 году благодаря новым участкам, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании столичного правительства, передает пресс-служба мэра Москвы.

«По итогам этого года построено 20,6 километра линий метро и девять новых станций. Работы по строительству метро в городе продолжаются», — сказал Хуснуллин.

По его словам, на ряде участков работы по расширению инфраструктуры метрополитена находятся в завершающей стадии.

В частности, в ближайшее время будет сдан участок Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская» и Калининско-Солнцевской линии до станции «Рассказовка».

Хуснуллин сообщил, что протяжённость новых линий метро до конца 2021 года составит 137 километров, при этом будет построено 60 новых станций и восемь электродепо. Всего за последние семь лет длина путей увеличилась на треть.

Московский метрополитен объединяет 12 линий, общей протяженностью 338,9 километра с 203 станциями. Ежедневно в будние дни для перемещения по Москве метро используют более 8 млн пассажиров, средняя дальность поездки пассажира составляет около 14,61 км.

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