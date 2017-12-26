«Трассу на костях» в Петербурге не построят, если вновь найдут захоронения

Санкт-Петербург, , 21:22 — REGNUM Поисковый отряд должен обнаружить воинские захоронения в районе будущей развязки к «Экспофоруму» в Петербурге до конца декабря, чтобы трассу развязки изменили. Об этом говорится в ответе главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина депутату ЗакСа Борису Вишневскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что оргкомитет по подготовке Петербургского международного экономического форума, для которого и нужна развязка, даже сдвинул сроки строительства с мая 2018 года на 2019 год, так как на месте развязки нашли захоронения 1 тыс. бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны.

Сергей Харлашкин сообщает, что о воинских захоронениях там якобы никому не было известно до сентября 2017 года, когда при снятии грунта на глубине 20−25 см были обнаружены человеческие останки. Строители сообщили об этом в органы внутренних дел Пушкинского района, деятельность в этом секторе полностью прекратили.

Как объясняет Харлашкин, только после обнаружения останков военные комиссариаты Пушкинского и Колпинского районов предоставили информацию о наличии в границах территории строительства «Объекта воинского захоронения №282». «Информация, отраженная в учетной карточке воинского захоронения №282, противоречит акту, составленному по результатам проведения поисковых работ в сентябре 2012 года силами Отдельного специального поискового батальона №90 Министерства обороны», — пишет чиновник.

В ноябре командование ЗВО сообщило, что отряд готов начать поиски захоронения, при необходимости — также организовать выделение военнослужащих-саперов для обнаружения и извлечения взрывоопасных предметов, для оказания помощи в установлении личностей извлеченных из земли останков погибших.

Поисковые работы планировали выполнить в течение трех недель до конца декабря 2017 года.

«После проведения поисковых работ, при отсутствии следов воинского захоронения, будут начаты работы по строительству транспортной развязки. В случае обнаружения воинского захоронения будет изменена трасса прохождения автомобильной дороги в обход периметра воинского захоронения. В настоящее время, в связи с отсутствием четких границ захоронения, определить новую трассу объекта не представляется возможным», — сообщил Харлашкин.