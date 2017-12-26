Скорая не помогла умирающему: в инцидент на Урале вмешался глава СКР

Берёзовский, Свердловская область, , 18:59 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело о возможной халатности медицинских работников. Разобраться в ситуации потребовал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП случилось в городе Берёзовском 23 декабря. В общежитии местного техникума умер 57-летний мужчина. Охранник общежития и жители утверждали, что вызывали скорую помощь. Но диспетчер якобы отказалась направлять бригаду, так как от человека исходил запах алкоголя.

Затем, по словам граждан, они вызвали полицию. К приезду полицейских мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали смерть.

По словам медиков, вызова к ещё живому мужчине в тот день не было. Вызывали скорую лишь для того, чтобы зафиксировать смерть гражданина.

Предположительно, причиной смерти стал инфаркт. Бастрыкин поручил своим подчинённым установить точную причину и все обстоятельства, которые этому способствовали.

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