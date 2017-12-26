Пять лет — парковок нет: В Москве ищут не лучшее, а просто доходное

Москва, , 15:20 — REGNUM Москвичи беззащитны перед лицом проблемы хранения личного автотранспорта, считает заместитель председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Юрий Файнгерш. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря, за последние пять лет — после сноса парковок у общественных организаций, благоустройства по программе «Моя улица» и увеличения числа платных стоянок — ситуация с хранением личного автотранспорта в Москве многократно ухудшилась.

По мнению Файнгерша, департамент имущества и департамент транспорта города Москвы ссылаются на то, что в столице будет работать единая схема парковочного пространства. Однако она создается уже порядка пяти лет, а подвижек в лучшую сторону до сих пор нет. Кроме того, в проектах домов по так называемой программе реновации на сегодняшний день предусмотрено строительство лишь многоярусных паркингов, места в которых будут распроданы инвестором по огромным для обычного населения ценам.

«Поток машин возрос, потому что после благоустройства по программе «Моя улица» расширились тротуары, проезжая часть уменьшилась. Во-вторых, с увеличением платных парковок уменьшается количество бесплатных машиномест, и власти делают всё, чтобы сместить их с лица Москвы. В-третьих, договорные обязательства между общественными организациями и департаментом имущества (договоры аренды и продление договоров аренды) прекратились в 2012 году, вследствие чего дворы переполнены машинами. Москвичи беззащитны в хранении своего личного автотранспорта. Ничего хорошего не делается», — отметил Юрий Файнгерш.

При нахождении на посту мэра Юрия Лужкова проводилась политика по хранению личного транспорта в шаговой доступности, заявил он. Благодаря этому строились гаражи и стоянки. Для того, чтобы добраться до своего автомобиля сейчас, москвичи часто вынуждены пользоваться метро и наземным транспортом.

«У департамента транспорта есть своя парковка, где ставят государственный транспорт. Если человек везёт детей в театр или спортивную секцию, ему некуда поставить транспорт, он в давке в метро. Сейчас то же самое будет с ёлками, все повезут своих детей», — напомнил он.

Юрий Файнгерш отметил, что 30—50 лет назад, согласно решению исполкома, для постройки гаражей людям выделяли участок земли. Однако при нынешней власти пенсионерам негде хранить личный транспорт, а оплачивать парковку они не в состоянии из-за низкой пенсии. Также не ясно, что будет с парковкой при домах, которые построят по программе реновации. По некоторым данным, там не предусмотрено парковочное пространство для автомобилей во дворах.

«Эта проблема встанет ещё. Мы пока ещё не снесли ни одной пятиэтажки по этой программе и не построили ни одного дома, но проблема уже встала, потому что в программе ничего не предусмотрено, кроме многоярусных паркингов, места в которых будут распроданы инвестором по огромным для простого населения ценам. Все наши просьбы к департаменту транспорта и департаменту имущества сесть за круглый стол переговоров — как голос в пустыню. Сами не решают, программа «Народные гаражи» 1, 2, 3 провалилась, проблемами никто не занимается», — добавил эксперт.

Так, «Московский городской союз автомобилистов» предлагает наложить мораторий на снос плоскостных стоянок, а также узаконить все земельно-правовые отношения в этой связи. Кроме того, организация добивается возможности разрешения за собственный счёт строить многоярусные паркинги с увеличением машиномест в два-три раза. В данный момент это сделать невозможно.

«Надо иметь желание решить проблему, но есть лишь желание платных парковок. Программа по выколачиванию денег будет их устраивать», — заключил Юрий Файнгерш.

Также не ясна дальнейшая судьба проекта создания платных парковочных зон — как, когда и насколько их увеличат, и увеличат ли. Отметим, в 2013 году заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявлял, что после организации платной зоны в районе Бульварного кольца у властей нет планов на другие территории города.

Однако затем зона расширилась, а с 25 декабря 2014 года заняла уже всё пространство внутри Садового кольца. Кроме того, выросла часовая стоимость парковки.

«Между Садовым кольцом и ТТК уже частично введена платная парковка, но повсеместной она не будет. В этой зоне есть исключительно жилые, так называемые спальные микрорайоны. Какой смысл там вводить платную парковку? Никакого», — заявил 2 августа 2014 года Сергей Собянин.

Тогда платная парковка появилась в районе делового центра «Москва-Сити». Стоимость осталась, как и в центре города, 80 рублей в час, кроме того, со второго часа цена стоянки выросла до 130 рублей. К концу 2014 года платным стало всё пространство в пределах ТТК.

«Это уже точно не будет каким-то глобальным расширением. Речь может идти о каких-то наиболее напряжённых точках возле транспортно-пересадочных узлов, каких-то крупных офисов, торговых центров», — обещал Сергей Собянин в конце 2014 года.

В 2015 году стоимость парковки в пределах Бульварного кольца была увеличена за счёт введения прогрессивного тарифа. Тариф на большинстве центральных улиц составлял 80 рублей за первый час, а начиная со второго часа увеличился до 150 рублей. Платные парковки стихийно появились в спальных районах.

Добавим, как 26 декабря 2017 года в интервью агентству «Москва» заявил генеральный директор ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк, в 2017 году районы получили около 3,7 млрд рублей, поступивших от платных парковок. Всего за пять лет в бюджет города было направлено 15,2 млрд рублей. Деньги от оплаты парковок пошли на обустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение. Кроме того, деньги от платных парковок направляются на развитие транспортной инфраструктуры и создание условий для маломобильных жителей.

«В следующем году мы не ожидаем значительного увеличения денежных средств, так как количество парковочных мест на начало 2018 года соответствует тому числу мест, которое было на протяжении 2017 года», — отметил Гривняк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Восточном административном округе столицы завершилась строительная программа «Народный гараж». Строительство объектов по данной программе началось ещё в 2009 году. За 8 лет реализации были возведены 165 объектов общей вместимостью свыше 50 тыс. парковочных мест. Программу власти Москвы ввели для того, чтобы с её помощью решить проблему дефицита парковочных мест в столице.

Читайте подробнее: Последний «Народный гараж» построен на востоке Москвы