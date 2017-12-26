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Военная полиция получит право штрафовать курильщиков

Общество

В рамках своих полномочий

Военная полиция получит право штрафовать курильщиков
Иллюстрация: Function.mil.ru
Военная полиция РФ

Москва, 26 декабря 2017, 11:22 — REGNUM  Законопроект о дополнительных полномочиях военной полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Военная полиция получит полномочия, направленные на обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих.

В частности, военная полиция сможет штрафовать военных-курильщиков, призывников, а также граждан, находящихся на территории военной части.

Она сможет осуществлять прием, регистрацию, проводить проверку заявлений и сообщений об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией. Кроме того, военная полиция сможет задерживать и доставлять в военную полицию военнослужащих в связи с совершением ими административного правонарушения, а также иными полномочиями, установленными статьей 21 Устава военной полиции.

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