Военная полиция получит право штрафовать курильщиков

Москва, , 11:22 — REGNUM Законопроект о дополнительных полномочиях военной полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Военная полиция получит полномочия, направленные на обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих.

В частности, военная полиция сможет штрафовать военных-курильщиков, призывников, а также граждан, находящихся на территории военной части.

Она сможет осуществлять прием, регистрацию, проводить проверку заявлений и сообщений об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией. Кроме того, военная полиция сможет задерживать и доставлять в военную полицию военнослужащих в связи с совершением ими административного правонарушения, а также иными полномочиями, установленными статьей 21 Устава военной полиции.