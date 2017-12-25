Малоимущих Таджикистана могут не пустить к святыням ислама

Душанбе, , 20:39 — REGNUM Проверить условия жизни и финансовое положение желающих отправиться в хадж поручил вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим ответственным структурам на местах.

В ходе обсуждения итогов паломничества граждан Таджикистана в сезон хаджа в 2017 году участники заседания отметили, что в сезоне «Хадж-2017» был допущен ряд недостатков, таких как несвоевременное оказание медицинской помощи и непрофессиональная подготовка руководителей групп паломников. Однако это не помешало признать сезон проведенным на должном уровне.

Соответствующим структурам было поручено устранить все упущения в ходе подготовки к сезону хаджа в 2018 году, в том числе разъяснить отличия общежития от гостиницы, ситуацию с питанием и правила совершения обрядов.

Всего в 2017 году паломничество к святыням ислама совершили 6 тыс. 520 таджикистанцев, согласно квоте, предоставленной стране Саудовской Аравией.

По словам представителей Комитета по делам религий, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана, ограничение допуска людей с малым финансовым достатком к совершению паломничества объясняется тем, что для совершения хаджа таджикистанцы нередко вынуждены занимать деньги в долг.

«Местные комиссии при отделах по делам религии теперь будут изучать экономическое положение каждого заявителя, есть ли у них возможность совершить хадж или нет. В прежние годы были случаи, когда люди влезали в долги, чтобы совершить паломничество и стать ходжи. Помню, была женщина, которая только похоронила своего сына, и она хотела продать квартиру, в которой жили невестка и трое внуков, лишь бы совершить паломничество», — говорит источник в Комитете.

Отметим, паломничество к святыням Мекки и Медины в 2017 году обошлось каждому отправившемуся более 3,6 тысяч долларов. Кроме того, за последние годы для паломников ранее был повышен возрастной ценз до 40 лет и запрещено проведение торжеств по приезду «ходжи».