Когда в норковой шубе холодно… Сколько стоит одеться на зиму в Якутии?

Якутск, , 09:24 — REGNUM В Якутии на подготовку к зимним морозам жители вынуждены тратить десятки тысяч рублей. Только тёплая обувь обходится жителям республики примерно в 30 тыс. рублей и дороже, недёшево стоят и подходящие для якутских зим куртки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На форумах якутяне делятся друг с другом, кто сколько потратил на то, чтобы одеться к зиме, когда температура воздуха достигает минус 45 градусов. Даже шубы в республике, оказываются, не жалуют: при таких морозах в них холодно, и приходится утеплять ватином. Такую услугу оказывают в некоторых ателье, цена вопроса — порядка 2−3 тыс.

«Норковая шуба как межсезонная и тонкая, суперхолодно. В пуховике тоже холодно, оказывается», — жалуются якутяне.

Особый вопрос — обувь. Покупать приходится либо унты (настоящие якутские стоят от 30 тыс. рублей), либо рассчитанные на носку при экстремальных температурах ботинки — от 12 тыс. рублей и дороже. В зимней одежде и обуви, которая подходит для зим в Центральной России, жители Якутии мёрзнут. Многие покупают комплекты термобелья, тратятся на дорогие меховые шапки, приобретают тёплые, недешёвые шарфы, утеплённые штаны. Куртки или пальто, подходящие для якутских морозов, стоят от 18 тыс. рублей, обычным пуховиком тут не отделаешься.

«Пальто, пошитое по моим меркам, —30 тыс. рублей, ушанка из финской норки —20 тыс., перчатки лайковые — 2 тыс, шарф мохеровой — 2 тыс. В общем, бедно одет»; «Пальто драповое — 45 тыс. рублей, шапка кроличья — 10 тыс., шарф шерстяной — 6 тыс., ботинки из коня, якутский кожзавод — 35 тыс.», «Пуховик тысяч 30, ботинки канадские — 20 тыс. Ну, термобелье, не помню сколько стоит. В общем, вполне бюджетно», «Пуховик 17,8 тыс, ботинки около 8 тыс, утеплённая шапка — 1,2 тыс., полукомбинезон— 1,4 тыс.», «Пуховик 24 тыс., сапоги — 12 тыс., шапка лисья — 5 тыс., перчатки с мехом — 500 рублей», «Енот — 95 тыс., шапка — 18 тыс., унты — 28 тыс., шарфики и рукавички — 2 тыс., рейтузы из верблюжьей шерсти — 6 тыс. Очень средненько», «Пуховик за 30 тыс., штаны-ватники — 7 тыс., ботинки — 3 тыс.», «Пуховик — 30 тыс., штаны — 14 тыс., ботинки — 12 тыс., шапка — 1 тыс., перчатки — 2 тыс., термобельё — 3 тыс. Итого 62 тыс. рублей где-то», — перечисляют свои расходы на подготовку к зиме якутяне.

Напомним, до отметки минус 45 градусов температура воздуха в Якутске опустилась ещё в ноябре, в северных районах морозы ещё сильнее. Уже несколько недель город погружён в туман из-за холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрия Данилова, 40 тысяч рублей, которые жители России считают достойной суммой доходов на человека, для большинства населения страны, тем более Якутии и Дальнего Востока , — пока несбыточная мечта. В таком случае для получения на среднюю семью из четырех человек 160 тыс. рублей дохода при обоих работающих родителях на каждого должно приходиться по 80 тыс. рублей зарплаты.

«Такой уровень зарплаты для большинства работающих якутян нереален», — уверен экономист.