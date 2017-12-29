Мужская работа. «Я живу в России»

Москва, , 15:00 — REGNUM «Бригада наша трудится в тяжелых инженерно-геологических условиях на большой глубине. Наша работа всегда сопровождается звуками бурмашины, падающих камней и бурлением потоков воды.

Мы вывозим вагонетками тонны грунта, готовим тоннель для будущих подвижных составов Московского метро. Мы — первопроходцы метро, и наша работа очень мужская».

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUM и Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны.

Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно с ИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью.

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайте iliveinrussia.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Трактор против курения. «Я живу в России»