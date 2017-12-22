Волонтёры изящных искусств. «Я живу в России»

Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM «В нашу команду очень трудно попасть, но волонтёром музея может стать каждый. Надо быть очень дисциплинированным, инициативным, знать много языков и очень любить Эрмитаж».

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUM и Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны.

Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно с ИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью.

Работы или вопросы можно присылать на почту:lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайте iliveinrussia.ru.

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