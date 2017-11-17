Европрава для еврограждан — «особые привилегии» жителей ЕС

Стокгольм, , 06:01 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Гетеборге готовятся озвучить особый список из 20 «социальных прав» своих граждан, поддерживаемый всеми правительствами и учреждениями ЕС, передает Reuters.

Сообщается, что за счет декларации обязательных «социальных прав» участники саммита настроены победить «евроскептиков».

"У нас был финансовый кризис, у нас кризис миграции, у нас слишком высокий уровень безработицы в некоторых странах, ухудшение условий труда в некоторых секторах… Все это заставило некоторых людей потерять уверенность в своих правительствах или в Европейском союзе. Это привело к неудовлетворенности и беспокойству, как мы видели в результатах некоторых выборов. Разумеется, необходимо реагировать», — прокомментировал предстоящее оглашение списка «социальных прав» один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Впрочем, другие чиновники не стали напрямую связывать вопрос социальных гарантий и необходимость победы правящих партий на выборах.

«Повестка дня наших лидеров — это приближение ЕС к гражданам», — пояснил журналистом еще один неназываемый чиновник, занятый подготовкой к саммиту в Гетеборге.

«Мы хотим, чтобы в Европе продолжали существовать самые высокоразвитые социальные системы в мире», — вторит ему другой высокопоставленный чин ЕС.

Напомним, внеочередной саммит ЕС в Гетеборге начнется в пятницу, 17 ноября. Его темой станут социальные вопросы, ситуация на рынке труда и экономическое благосостояние граждан.

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