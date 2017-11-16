В Петербурге осужден мужчина, перерезавший верёвки альпинисту

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который перерезал веревки промышленному альпинисту, красившему фасад жилого дома. О судебном вердикте сообщила 16 ноября прокуратура Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, этот инцидент произошел год назад, 21 ноября 2016 года, на улице Типанова в Московском районе. Промышленный альпинист по договору с местным жилкомсервисом красил фасад дома на уровне 5-го этажа, а один из жильцов с балкона своей квартиры стал ему угрожать, требуя прекратить работы.

Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что сбросит альпиниста с крыши или обрежет ему спусковые веревки. После чего, находясь на балконе, привел угрозу в исполнение и обрезал закрепленные на крыше спусковые веревки системы самостраховки, обязательные при использовании альпинистского снаряжения.

«Через некоторое время потерпевший начал спуск с крыши дома по тросам, достиг обрезанных концов веревок, и стал падать, однако, его падение было предотвращено — сработала дополнительная система самостраховки», — пояснили в прокуратуре.

В отношении 34-летнего неработающего мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник был задержан, но затем отпущен под подписку о невыезде.

В ходе процесса подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

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