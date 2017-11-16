Москва выделит 18 млрд рублей на «инвестиционную привлекательность»

Москва, , 17:40 — REGNUM Промышленное производство нужно вынести за пределы Москвы и Московской области, считает доцент высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Андрей Тамбовцев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября, Москва не лучший по себестоимости регион, здесь нет смысла осваивать большое серийное производство.

15 ноября в Мосгордуме обсудили проект бюджета на 2018−2020 годы в части инвестирования в науку и промышленность. Так, на реализацию программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» в 2018 году планируют потратить 18 млрд 839 млн рублей, в 2019 году — 18 млрд 855 млн рублей, а в 2020 году — 16 млрд 184 млн рублей. По словам участников заседания, основная масса финансируемых бюджетом проектов направлена на поддержку роста экономической активности в реальном секторе экономики Москвы. За счёт предпринятых мер за семь месяцев 2017 года прибыль промышленных предприятий выросла на 14,6%, экспорт — почти на 22%.

Как пояснил заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Дмитрий Кованев, данные средства пойдут на создание и развитие инфраструктуры для предпринимательской, промышленной, научной и инновационной деятельности, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Также значительные бюджетные инвестиции планируется направить на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Зеленоград», развитие территории промышленной зоны Руднево.

Заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Елена Шорохова, в свою очередь, отметила, что бюджетные расходы по их департаменту составят по 12,5 млрд рублей в 2018 и 2019 годах и 11,5 млрд — в 2020 году. Будут увеличены объёмы субсидирования промышленных предприятий, инновационных компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели планируется ежегодно расходовать свыше 4 млрд рублей.

«Это субсидии части процентной ставки по кредитам, привлечённым на развитие деятельности, лизинговые платежи, а также субсидии на приобретение оборудования. Причём эта субсидия с 2018 года начнёт предоставляться впервые. Представители малого и среднего бизнеса смогут компенсировать до 25% своих затрат и направить сэкономленные оборотные средства на развитие производства», — подчеркнула она.

Отметим, что новшеством в части бюджетных расходов станут затраты на капитализацию Фонда поддержки промышленности Москвы. Он был создан в 2017 году, и по аналогии с федеральным фондом будет предоставлять займы в размере от 10 до 50 млн рублей промышленным предприятиям на развитие их деятельности: приобретение оборудования и научно-исследовательские разработки.

«Период предоставления займов — пять лет, процентная ставка — пять процентов. Это значительно ниже ставок в коммерческих банках. Ежегодно мы планируем предоставлять займы на 1 млрд рублей», — отметила Елена Шорохова.

По мнению Андрея Тамбовцева, бюджетные средства в первую очередь нужно инвестировать не в промышленность, а в инновации, технопарки, учебные процессы и учебную среду. Если государство выделяет десятки миллиардов на производство каких-то программ, то их должен осваивать рыночный игрок. Государственная функция в данном случае — больше инвестировать в технологии и создавать условия для производства, чем полноценно участвовать как инвестор.

«Производство — финальная часть огромной работы, оно предполагает большое количество выпускаемой продукции, которая уже пользуется спросом на рынке. Производственные циклы — хороший итог всей работы, но надо, в первую очередь, ресурсы вкладывать в инновационные центры. Из Москвы за последние лет 15 все производства переезжают как минимум в Подмосковье, поэтому не считаю необходимым большое серийное производство организовывать в Москве. Подмосковье следующее по себестоимости, но там тоже немаленькие арендные площади. Производственные процессы должны быть объективно там, где есть невысокие затраты на запуск, а это чаще всего регионы», — подчеркнул он.

Добавим, как заявляют депутаты столичного парламента, за последние два года столица активно вкладывается в развитие науки и промышленности. Так, принят закон №55 «О промышленной политике города Москвы», который предоставляет различные налоговые льготы, получаемые резидентами в зависимости от их статусов. Также с 1 января 2017 года расширен список субъектов малого и среднего бизнеса, получающих субсидии. Кроме того, расширилась инновационная инфраструктура Москвы. Сейчас в неё входит 31 технопарк с 1,5 тыс. резидентов и 44 тыс. сотрудников. Существует более 60 ЦМИТов — центров профориентирования для детей и молодёжи, а также работает более 100 коворкинг-центров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что эпоха больших промышленных предприятий ушла в прошлое. Городу необходимо перейти к менее ресурсоёмким и энергозатратным производствам.

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