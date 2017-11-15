«Либерализация»: в Гомеле учителей согнали на сбор льна

Гомель, Белоруссия, , 20:36 — REGNUM Массовое привлечение работников ряда предприятий Гомеля на сбор льна — это недоработка местный властей, которые должны были раньше подключить к процессу технику, а не привлекать на эти работы людей. Таким образом сегодня, 15 ноября, прокомментировал нашумевшую историю министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц на пресс-конференции в Минске.

По словам главы ведомства, в Гомеле однозначно недоработали местные власти. Они должны были гораздо раньше на сбор льна раньше поднять технику, а не привлекать людей. Заяц заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже был недоволен такой ситуацией, он поручил наказать виновных и передать материалы в прокуратуру.

В то же время министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подчеркнул, что в этом сезоне было немало пасмурных, дождливых дней, например, за короткий период в октябре выпала норма осадков за два месяца. Это не могло не отразиться на темпах уборки сельскохозяйственной продукции.

По поводу льна Заяц сказал:

«Была очень плохая вылежка льна, надо было ждать еще и соответствующих погодных условий, чтобы он вылежался».

В 2017 году в Белоруссии засеяли льном 47 тысяч гектаров. В целом большую часть льна удалось собрать вовремя, а это примерно 97% от всех засеянных территорий, сообщил министр.

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Напомним, что в начале ноября тысячи работников ряда гомельских предприятий, учителей и студентов отправили в выходные дни (с 4 по 7 ноября) на уборку льна. На условиях анонимности в белорусские СМИ и госсорганы поступило много сообщений от недовольных граждан о том, что их заставляют ехать на уборку льна. В частности, сотрудники одной из гомелевских школ сообщали, что по распоряжению облисполкома учителей, студентов, работников автопарка и других предприятий отправили убирать лен вручную в Кормянский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы. Отдельно преподаватели отметили, что произошло это накануне празднования 100-летия Октябрьской революции.

Позднее в облисполкоме подтвердили эту информацию. Также отметили, что из-за холодной погоды в начале лета сроки созревания сдвинулись почти на месяц, зато, по данным комитета сельского хозяйства и продовольствия облисполкома, урожайность льнотресты в этом году почти на 5% с гектара выше, чем в 2016 году. В облисполкоме оправдались тем, что из-за дождей техника физически не справляется с уборкой льна, поэтому, чтобы спасти урожай, «было принято решение помочь им всем миром».

Между тем сами «волонтеры», которых заставили работать в праздничные выходные дни, были весьма недовольны произошедшим. Как пишет «Комсомольская правда», одна из преподавателей после требования ехать на сбор льна оказалась это делать, в результате ей сказали написать заявление об уходе, и она была вынуждена уволиться.

«Я уже пенсионерка, у меня нет сил на своем огороде работать, не то что в что поле»,— объяснила учитель.

Также другие работники сообщали, что невольным «волонтерам» не выдавали спецодежду и перчатки. Обеды тоже не организовывали, поэтому учителям, студентам, сотрудникам других предприятий приходилось брать еду с собой.

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