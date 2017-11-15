В Греции освобожден голландский журналист, арестованный пограничниками

Афины , , 02:32 — REGNUM Греческий суд освободил голландского корреспондента, арестованного за нелегальное пересечение турецкой границы, передает Associated Press.

Согласно официальному заявлению, журналист Сакир Хадер, который был арестован днем ранее, 14 ноября был осужден на пять месяцев заключения условно.

Гражданин Нидерландов был отпущен на свободу в зале суда.

Другие граждане, задержанные с Хадером, — гражданин Германии и два иракских беженца, имеющих разрешение на проживание в Германии, — также были осуждены условно и освободены.

Сакир Хадер, корреспондент голландского телевидения, был задержан греческими пограничниками 13 ноября. Журналист и его спутники занимались съемками репортажа о мигрантах в закрытой зоне на границе Турции и Греции.

Читайте ранее в этом сюжете: В детском зоопарке Берлина задержали беженца-зоофила