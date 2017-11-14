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«Кукла Барби выбирает хиджаб!»

Общество

Барби в хиджабе можно будет приобрести с осени 2018 года

Нью-Йорк, США, 14 ноября 2017, 04:30 — REGNUM  Производители Барби сообщили о выпуске первой модели всемирно известной куклы в мусульманском хиджабе, передает Associated Press.

Согласно заявлению производителй игрушки, выпуск Барби в хиджабе посвящен Ибтихадж Мухаммад — американской саблистке, чемпионке мира и Панамериканских игр, выступающей в хиджабе.

Кукла выйдет в рамках серии «Шеро», посвященной «женщинам, расширяющим границы».

Сама госпожа Мухаммад уже заявила, что гордится тем, что девочки смогут сыграть с «Барби, которая выбирает хиджаб!».

Барби в хиджабе можно будет приобрести с осени 2018 года. Не сообщается, будет ли входить в комплект Кен с бородой.

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Ислам

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