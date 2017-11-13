В ОП РФ призвали СМИ показывать позитивные истории инвалидов

Москва, , 14:43 — REGNUM Проблемы инвалидов в РФ часто освещаются неправильно, считает главный редактор литературно-художественного звукового журнала ВОС «Диалог» Ирина Зарубина. Об этом она заявила 13 ноября в рамках круглого стола, прошедшего в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Освещение СМИ проблем социокультурной реабилитации инвалидов — это одна из важнейших проблем, — отметила она. — От того, как инвалид представлен на телевидении и радио, как о нём пишут, зависит то, как воспринимается этот человек обществом. К сожалению, далеко не всегда СМИ адекватно освещают наши проблемы и показывают их так, как нам бы этого хотелось».

Особое внимание здесь она уделила работе некоторых федеральных СМИ, которые, как считает Зарубина, отличаются странным подходом.

«В Чебоксарах региональными журналистами был снят очень позитивный материал об одном инвалиде по зрению Николае Парахине, который обучает других инвалидов компьютерным навигационным технологиям, — рассказала она. — Потом приехали федеральные СМИ и сделали сюжет под названием «День Николая Парахина — чёрный». Позитив сразу превратился в негатив».

Кроме того, Зарубина призвала изменить словарь, которым пользуются те, кто рассказывает об инвалидах.

«Не надо бояться назвать слепого слепым или глухого глухим, — подчеркнула она. — Толерантность часто уводит от сути проблемы. Нередко, например, чтобы не обижать, тотально слепого человека называют слабовидящим. В результате идёт искажение сути. Если мы говорим о социокультурной реабилитации, то научить танцевать слабовидящего или тотально слепого — две разные вещи».

С ней согласилась председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

«Вы (Зарубина — прим. ИА REGNUM ) сказали абсолютно правильные слова, — заметила Гурцкая. — Я с этим борюсь уже много лет. Не надо про нас показывать душераздирающую историю — покажите позитивную. Есть такой фундаментальный вызов — изменить сознание людей. Надо научиться воспринимать нас не как нуждающихся в сострадании, а равными себе. Мы идём к этому».

Напомним, что 13 ноября в Общественной палате РФ прошёл круглый стол «Проблемы социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в российском обществе». Мероприятие организовано в рамках VIII международного благотворительного фестиваля «Белая трость».

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