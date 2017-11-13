Сотрудники уральского заповедника жалуются на «рейдерский захват»

Новоуральск, Свердловская область, , 11:35 — REGNUM В Свердловской области назревает связанный с обновлением руководства Висимского государственного природного биосферного заповедника скандал. Сотрудники учреждения после увольнения директора написали письма в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и президенту России с просьбой с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, возникшей при смене руководства заповедника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«7 ноября 2017 года — день столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции — для Висимского заповедника оказался поистине революционным. Начавшие происходить события шокировали коллектив учреждения, являющегося федеральным, государственным, бюджетным! Без потерь пережив лихие 90-е, заповедник оказался на осадном положении во втором десятилетии XXI века», — сообщили в открытом письме сотрудники заповедника.

После выходных, 7 ноября на работу должен был выйти директор учреждения Александр Грановский, который находился в отпуске. Его обязанности исполнял заместитель директора заповедника в области охраны заповедной территории и экологической безопасности Алексей Спирин. Однако выяснилось, что директор после отпуска уволился, при этом рекомендовал на место исполняющего обязанности директора Анастасию Пустовалову, которую он принял на работу 3 ноября (будучи в официальном отпуске) заместителем директора по научно-исследовательским разработкам и экологическому просвещению. При этом кандидатуру Алексея Спирина бывший директор отклонил, как «несправившегося с обязанностями».

При этом по мнению коллектива, назначение нового руководителя прошло с нарушениями, так как не был проведён конкурс, который учитывает квалификационные требования, образование и стаж работы, соответствующие научному профилю заповедника, учёную степень и необходимый стаж научной работы. Более того сотрудники сообщили, что после собрания коллектива, на котором было принято решение отправить коллективные письма в вышестоящие инстанции, в адрес Алексея Спирина стали поступать угрозы и требования «принять на работу» Анастасию Пустовалову. При этом статус самого Алексея Спирина после приказов бывшего директора, которые он подписывал находясь в отпуске, остаётся неясным.

«Каким же «мёдом намазан» Висимский заповедник, если смена руководства в нём облекается в форму рейдерского захвата? А происходит это в 2017 году, объявленным в нашей стране Годом экологии и Годом ООПТ, в Федеральном государственном бюджетном учреждении!!! Безусловно, в данной ситуации речь не идёт о принципиальных вопросах организации охраны территории заповедника, научных спорах или методах экологического просвещения населения. Все понимают, что сложившаяся ситуация каким-то образом связана со слишком затянувшимся строительством туристического комплекса в охранной зоне заповедника», — написали заявители.

Напомним, что с 2015 года в Висимском заповеднике реализуется амбициозный проект по строительству экологической тропы. По замыслу такая инициатива должна привлечь туристов, желающих осуществить прогулку среди «диких зверей и реликтовых растений». Более того проект предполагает создание панорамной смотровой площадки для обзора всего заповедника.

Примечательно, что до недавнего времени руководителем фирмы, осуществлявшей поставки стройматериалов на строительство экологической тропы, являлась Анастасия Пустовалова, которая на данный момент покинула состав учредителей и руководителей фирмы и претендует на должность исполняющего обязанности директора заповедника.

В администрации заповедника сообщили, что на данный момент учреждение «не имеет руководства», так как приказ на увольнение в Минприроды подписан и теперь все ждут приказа о назначении нового директора. Получить комментарий от Алексея Спирина или Анастасии Пустоваловой не удалось, так как на момент публикации их не было в администрации.