32 млн рублей на конфеты: Казань готовится закупать новогодние подарки

Казань, , 04:54 — REGNUM В Казани приобретение новогодних сладких подарков обойдётся бюджету муниципального образования в 32,117 млн рублей. Аукцион, на котором выберут поставщика, пройдёт 10 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает МКУ «Управление образования Исполнительного комитета МО г. Казани». На заявленную сумму будут закуплены 128 470 подарков стоимостью по 250 рублей каждый.

По условиям тендера, поставка должна пройти в декабре. Вес подарка запланирован не менее 600 гр, а упаковка должна быть выполнена из картона, на верхней части которой должен быть изображён Дед Мороз, снеговик, заснеженный город и поздравление на татарском языке.

«На боковых сторонах упаковки изображены: бант и поздравление «С Новым Годом!» (на русском языке), изображения с символикой Казани (панорама кремля), елочки, снегири. На ручке надпись «От Деда Мороза». Входящая в состав новогоднего подарка продукция упаковывается в индивидуальную упаковку», — отмечается в документации.

Кроме того, к подарку должен прилагаться магнит «Собака» с символикой Казани. Сам сладкий подарок включает в себя мягкий ирис, сахарное фасованное печенье, мармеладные конфеты, халву, козинак, карамель, мучную восточную сладость, а также вафли, зефир и шоколадные конфеты с разными начинками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году расходы на новогодний сладкий лот из бюджета Казани составили около 29,6 млн рублей. Тогда подарки получили около 118 тыс. детей города.