В Госдуме обманутым дольщикам предложили продумать свои формы мониторинга

Москва, , 16:59 — REGNUM Глава рабочей группы по решению проблемы обманутых дольщиков, глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») предложил представителям сообщества обманутых дольщиков до конца ноября разработать дополнительные формы независимого мониторинга объектов и предоставить их на следующем заседании рабочей группы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

В Госдуме прошла внеплановая встреча главы рабочей группы по решению проблемы обманутых дольщиков, депутата Госдумы Николая Николаева с представителями сообщества обманутых дольщиков Москвы и Московской области.

Обманутые дольщики у здания Администрации президента РФ выражали недовольство невыполнением региональными властями «дорожных карт», предоставленными во исполнение указа президента РФ решить проблему незавершенного строительства жилья, начатого с привлечением средств граждан. Глава профильного комитета Госдумы предложил митингующим конструктивно продолжить диалог в стенах парламента.

По результатам деятельности рабочей группы Госдумы проблема, охватившая большинство регионов страны, начала решаться. Помимо депутатов в работе активно участвует Минстрой, АИЖК, а также региональные власти, отвечающие на местах за выполнение «дорожных карт». Для выхода из сложившейся ситуации на законодательном уровне были созданы дополнительные условия для привлечения новых застройщиков, а также была разработана новая система раскрытия информации о рынке строительства жилья.

«Мы должны добиться, чтобы вся информация по всем домам попала в Единую информационную систему жилищного строительства, которая начинает действовать с 1 января 2018 года. Все строящиеся дома должны быть в ней учтены, в том числе и проблемные объекты. Это прописано в законе. Теперь людям не нужно будет доказывать, что их дом проблемный. Любая просрочка в строительстве дома будет говорить об этом», — заявил Николаев, призвав к системным и централизованным действиям.

Для получения максимально точной и достоверной информации о проблемных объектах, о числе обманутых дольщиков, а также о выполнении субъектами «дорожных карт» депутат предложил представителям сообщества обманутых дольщиков разработать дополнительные формы независимого мониторинга и предоставить их на следующем заседании рабочей группы во второй декаде ноября для дальнейшей передачи этой информации губернаторам регионов.