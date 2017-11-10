По следам табачников: ЗОЖ предлагают продвигать через соцсети

Москва, , 16:20 — REGNUM Для государства гораздо дешевле предупредить и остановить потребление вредных продуктов, чем потом тратить деньги на лечение своих граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил председатель всероссийского общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов, комментируя предложение депутата Госдумы о национальном проекте по здоровому образу жизни.

Правительству и депутатам стоит продумать специальный проект, который позволит увеличить финансирование здорового образа жизни граждан, чтобы избежать траты госсредств на ликвидацию последствий массового алкоголизма и курения, заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).

В РФ с 2008 уже существует государственная программа «Здоровая Россия», предполагающая большое количество медиа и пропагандистских мероприятий, напомнил Корсунов.

«Другое дело что ее эффективность сегодня вызывает вопросы, в отличие от первых лет ее существования, когда на ТВ были запущены соответствующие телепрограммы, а улицы были наполнены наружной рекламой ЗОЖ. С тех пор изменилась структура медийного потребления, и сегодня было бы более эффективно работать с теми же курильщиками или активными потребителями фастфуда таргетированно через социальные сети: туда же где ловят свою аудиторию табачники и фастфуд должна приходить и пропаганда ЗОЖ», — сказал эксперт.

Технологические возможности для реализации такого персонализированного подхода к аудитории уже есть и такая реклама будет гораздо дешевле в расчете на единицу привлеченной аудитории, заявил Корсунов, отметив, что у активистов движения есть позитивный опыт подобной работы и они готовы поделиться им с Минздравом.

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