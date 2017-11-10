Московские чиновники проверили работу российских учителей в Душанбе

Душанбе, , 16:10 — REGNUM Члены рабочей группы Совета Федерации Федерального Собрания и Министерства образования и науки Российской Федерации, прибывшие накануне в Таджикистан, посетили занятия, которые российские учителя проводят в Президентском лицее-интернате для одаренных детей города Душанбе. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает национальное информационное агентство «Ховар».

Заместитель директора международного департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Шаповалов и другие участники группы также встретились с руководством учебного заведения.

«Дирекция лицея выразила огромную благодарность за идею и реализацию двустороннего проекта, рассказала о первых успехах в обучении детей российскими педагогами. Сами лицеисты отзываются об учителях с любовью, говорят об интересном и доступном преподнесении учебного материала», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2017 года в Таджикистан прибыли около 30 учителей по русскому языку, математике, физике, биологии, химии и информатике из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарии. Их командировка рассчитана на один учебный год, однако педагоги вправе продлить договор. Российская сторона взяла на себя выплату учителям по 60 тысяч рублей и предоставление медицинской страховки, а таджикская — обеспечение специалистов жильем, компенсацию затрат на перелет и оплату труда в в 14 тысяч рублей.