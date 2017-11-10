Папа Римский призвал к объединению всех церквей на Украине

Киев, , 15:38 — REGNUM Наставление учащимся Папской Украинской коллегии Святого Иосафата прочитал 9 ноября Папа Римский, передает «Радио Ватикана».

Согласно сообщению, Папа Франциск призвал будущих украинских священников нести «справедливость и мир» и отвергать «всяческую форму ущемления, социальной и политической коррупции». Также Папа Римский подчеркнул, что украинцы были рассеяны по всему миру «на протяжении веков».

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При этом Папа Франциск отметил, что на Украине важен экуменический диалог, подразумевающий отсутствие различий между различными христианскими вероучениями, будь то православие, католицизм или протестантизм.

Напомним, одним из двигателей русофобии на Украине являются греко-католические церкви, которые формируют радикальное ядро современных украинских националистов. При этом у греко-католического ядра достаточно сложные отношения с непризнанной Украинской православной церковью (УПЦ) Киевского патриархата (КП).

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Так, ранее украинская греко-католическая церковь обвинила непризнанный Киевский патриархат в незнании истории Ватикана и в провоцировании межконфессиональных конфликтов.

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