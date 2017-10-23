Кургинян: Порошенко выбрал не очень элегантный способ самоубийства

Москва, , 08:33 — REGNUM За протестами Саакашвили в Киеве стоят Запад и радикальное ядро в лице грекокатоликов, с которыми Порошенко ничего сделать не может, а значит, ему «уже пора», заявил 22 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, многие ошибочно считают, что за событиями, которые сейчас разворачиваются в Киеве, стоит только бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Однако, если бы это было так, то президенту Украины Петру Порошенко ничего не стоило бы, как утверждает Кургинян, «с колоссальным удовольствием порвать» Коломойского вместе с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

«Но начинается все с того, что Саакашвили приезжает и ему дается коридор возможностей идти в Киев, и сразу становится ясно, что ситуация примерно такая: Киев сидит на некой очевидной абсолютно игле… финансовых дотаций. Ему говорят: «если ты наших людей… не поведешь себя с ними, как надо, то мы это (дотации — прим. ИА REGNUM ) чуть-чуть снимем, и все станет совсем нехорошо»… За Саакашвили стоят люди, и это не только Коломойский», — отметил политолог.

Однако, по мнению Кургиняна, этим все далеко не ограничивается, и есть не отменяемый фактор украинских правых радикалов.

«Современная Украина состоит из трех колец: одно из них — это быдло-элита, которая совсем думает только о кармане в гораздо большей степени, чем российская… она на беспределе идет, очень апатичное общество в целом, а внутри этого есть ядро, и это ядро думает не о кармане. Оно думает о власти, о ненависти, о всем прочем. Вот такое праворадикальное ядро. Его структура тоже примерно понятна: грекокатолики, дальше идущие от них трансмиссии… Они не люди денег, они — люди власти, и без этого правого ядра Порошенко — просто никто», — продолжил мысль политолог.

По его словам, Порошенко не может убрать это малочисленное, но очень сплоченное и жесткое ядро, невозможна ситуация, когда Гитлер убирал Рема. А это означает, что радикалы постоянно будут давить на процессы. И их не более двух-трех процентов.

«Не устраивает изменение выборной системы, потому что олигархам легче всего держать мажоритарку, не устраивает отмена этих всех вещей, которые связаны с депутатской неприкосновенностью, потому что у всех скелеты в шкафу, и не устраивает коррупционный суд, потому что он создаёт абсолютный контур внешнего управления, но Западу-то только это и нужно, и фактически мы видим борьбу между крупным олигархатом Украины и уже внешним управлением», — отметил политолог, добавив, что Запад действует в этом вопросе очень осторожно, поскольку не хочет дестабилизировать систему.

«Этот процесс необратим. Я бы на месте Порошенко понял, что есть какие-то более элегантные способы и мягкие самоубийства, чем дальнейшее предъявление своих политических претензий. Уже пора», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что на Украине началась новая волна майданных протестов против действующего президента Петра Порошенко. Возглавляет протесты бывший президент Грузии и глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Он представил план «спасения Украины за 70 дней».

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На проезжей части улицы Грушевского возле здания Верховной рады митингующие выставили палатки, среди них видны участники запрещенных в России украинских ультраправых нацистских бандформирований.

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