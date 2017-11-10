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Фотография последнего самца северного белого носорога взбудоражила интернет

Общество

Сообщение о последнем представителе этого подвида за несколько дней было ретранслировано более 40 тыс. раз

Найроби, 10 ноября 2017, 13:25 — REGNUM  Фотография последнего в мире мужского представителя семейства северных белых носорогов по кличке Судан завоевала сердца интернета на фоне заявлений о том, что он «ожидает полного своего исчезновения», сообщает Evening Standard.

Изображение животного на этой недели выложил в Twitter биолог Дэн Шнайдер. Тем самым он решил привлечь как можно большее внимание к проблеме исчезновения вида. Его сообщение было ретранслировано более 40 тыс. раз.

42-летний самец — один из трех особей своего рода, оставшихся в мире. Его смерть ознаменует собой неизбежное исчезновение этого подвида, поскольку он является последним самцом. Ситуацию может спасти лишь с помощью искусственного размножения.

Теперь выживание этих животных зависит от развития технологий искусственного оплодотворения и стволовых клеток.

Почти полное уничтожение этих животных связано с деятельностью браконьеров и гражданской войной в странах естественного обитания северных белых носорогов.

Так, в 2009 году цена на рог животного составляла приблизительно $3 тыс. за кг, тогда как в некоторых местах она достигала $60 тыс.

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Животноводство
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