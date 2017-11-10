Жители Чечни устроили пикет против «Новой газеты» и правозащитников

Грозный, , 13:00 — REGNUM Более сотни человек собрались 9 ноября на пикет у здания Верховного суда Чечни, где рассматривалась апелляция правозащитников организации «Гражданское содействие». Правозащитники пытаются оспорить решение суда по иску о защите чести и достоинства, который предъявило им Министерство внутренних дел по Чечне.

Ведомство посчитало оскорбительными публикации председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной в Facebook, в которых она заявляла о том, что житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов вынужден был выехать из Чечни после угроз со стороны представителей правоохранительных органов. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации МВД подало также и против «Новой газеты», в которой была опубликована статья журналистки Елены Милашиной, и против самого Джалалдинова.

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В августе 2017 года Шатойский районный суд удовлетворил иск МВД, усмотрев наличие в посте Ганнушкиной в соцсети порочащих честь ведомства сведений. Однако правозащитники и журналисты подали апелляцию на это решение в Верховный суд Чечни.

Собравшиеся у здания суда держали в руках плакаты: «Базарные сплетни правдивее докладов Каляпина», «Милашина, от американских долларов пахнет предательством или жадностью?», «Ганнушкина, почем нынче французский орден почетного легиона?». По данным ИА «Чечня Сегодня», люди скандировали: «Каляпин, прочь из республики!», «Милашина, уходи!», «Требуем правосудия!», «Нет клевете и лжи!».

Когда из здания суда вышла журналистка Милашина, пикетчики, среди которых были родные тех, кто погиб в результате деятельности боевиков, стали обвинять ее в том, что она прикрывает террористов. Однако давать комментарии местным журналистам сотрудница «Новой газеты» отказалась, пишет ИА «Грозный-Информ».

Между тем участники акции рассказали СМИ на условиях анонимности, что пикет был организован властями. Большинство митингующих даже не знали, что за дело рассматривается в суде, пишет «Кавказский узел». Привлечением женщин к участию в протестном мероприятии, по данным издания, занималась представитель одной из общественных структур, которая попросила принять участие в акции жительниц поселка Красная Турбина. Был организован их подвоз к зданию суда, где им раздали плакаты с лозунгами и через несколько часов по окончании заседания их привезли обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года правозащитница Светлана Ганнушкина сообщила, что житель селения Кенхи Рамазан Джалалдинов выехал за пределы Чечни из-за угроз со стороны силовиков. По ее словам, 2 ноября его с женой привезли в Грозный на встречу к первому заместителю министра МВД ЧР Апти Алаудинову, который потребовал прекратить делать заявления о проблемах в селе Кенхи. Он угрожал, что в противном случае Джалалдинова постигнет та же учесть, что и «убитых Ямадаевых, правозащитницы Натальи Эстемировой и политика Бориса Немцова».

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