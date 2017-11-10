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Юморист Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни

Общество

«Умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов»

Юморист Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube пользователя Задор ТВ
Михаил Задорнов

Москва, 10 ноября 2017, 10:55 — REGNUM  В Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает в пятницу, 10 ноября, телеканал РЕН ТВ.

«Умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов, — передает вещатель. — Он умер на 70-м году жизни».

Представитель артиста в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» не подтвердила и не опровергла информацию о его смерти.

В начале октября 2016 года стало известно, что Михаил Задорнов лечится от онкологического заболевания. Чуть позже сатирик на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что он был вынужден отменить часть своих концертов из-за болезни.

Никаких подробностей или характера заболевания артист не стал раскрывать, мотивируя такую секретность нежеланием «вызывать слюну у желтушочных журналистов».

Юморист Михаил Задорнов, являвшийся членом Союза писателей России, был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни. Он написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

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