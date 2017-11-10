Недобросовестных родителей предложено внести в «списки»

Москва, , 08:37 — REGNUM Недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов Минобр РФ предлагает заносить в специальный реестр, соответствующий законопроект размещен 9 ноября на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту, разработанному во исполнение поручений президента РФ, говорится о том, что недобросовестные родители, усыновители и опекуны могут, вопреки Семейному кодексу России, стать опекунами ребенка и даже его усыновить. Причина таких нарушений закона заключается

«в отсутствии порядка взаимного обмена сведениями о таких лицах между компетентными органами», — подчеркнули в Минобрнауки.

Также ведомство сообщает, что в 2016 году

«33 979 родителей были лишены родительских прав, 8165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения ‎об отстранении от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей и об отмене усыновления по вине усыновителя», — говорится в пояснительной записке.

Также ведомство констатирует, что при отсутствии единого реестра об оказании сиротам социальной поддержки сведения об этой сфере между различными регионами не могут быть отрегулированы.

Авторы законопроекта предлагают, кроме прочего, дополнить информационный банк данными о детях, оставшихся без попечения родителей, информацией об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот и прочих мерах помощи, которая была им оказана.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», — уверены в Министерстве образования.

Напомним, в мае 2017 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018—2027 годов в стране «Десятилетием детства». Также президент поручил разработать план мероприятий до 2020 года. В итоге 26 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось обсуждение подготовленного чиновниками Минсоцзащиты проекта «плана детства».

По мнению экспертов из родительских организаций, документ содержит в себе практически все ювенальные «достижения» последних лет. В частности, в проекте вновь разработанного плана есть и т.н. телефон доверия, по которому дети могут «пожаловаться на родителей», «секспросвет» с малых лет и пресловутое «жестокое обращение», которым теперь «ювеналы» именуют элементарное воспитание ребенка родителями.

Целый раздел посвящен созданию «системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия», что и является внедрением ювенальной юстиции по западному образцу.