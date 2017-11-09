Активистам РДШ представили патриотический фильм «Брестская крепость»

Москва, , 22:31 — REGNUM Кинопродюсер Игорь Угольников и актер Андрей Мерзликин обсудили со школьниками проблемы патриотизма, чести и верности, отраженные в фильме «Брестская крепость».

В беседе с российскими знаменитостями приняли участие более 300 активистов РДШ из Москвы, Волгограда и Республики Мордовии. Вместе они обсудили историю патриотизма, чести и верности, а также детали фильма «Брестская крепость».

Кроме того, школьники смогли выяснить тонкости работы кинематографистов и узнать, что думают Игорь Угольников и Андрей Мерзликин о роли кино в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Проект «Классные встречи» Российского движения школьников стартовали с началом учебного года при поддержке Министерства образования и науки РФ и Росмолодежи.

Творческие встречи проходят по всей стране в формате мастер-классов, дискуссий, лекций, пресс-конференций, автограф‑ и фото-сессий.

Сразу же после просмотра фильма все школьники, принявшие участие во встрече с кинематографистами, отправились в Брест, где они смогут посетить значимые места военных подвигов своих дедов и прадедов.