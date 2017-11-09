Миграции армянских сердечников в Грузию может быть положен конец

Ереван, , 15:38 — REGNUM Армения на 194,5 млн (около $400 тыс.) увеличит финансирование неотложных операций на сердце. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства сегодня, 9 ноября.

Министр здравоохранения Левон Алтунян пояснил, что компенсация в размере 194 млн драмов будет направлена на финансирование дополнительных 220 операций. Решение, как указал глава минздрава, было принято, чтобы покрыть ожидаемый перерасход средств за счёт ряда бюджетных неэффективных программ.

В 2016 г. на программу было израсходовано 3,6 млрд драмов, а за первые 7 месяцев 2017 г — 2,1 млрд (около $4,37 млн). Ожидаемый перерасход составит почти 320 млн драмов. Из них 194,5 млн (на 220 операций) перенаправят из других сокращаемых программ, в том числе стоматологического осмотра детей (по мнению Минздрава, программа не показала себя эффективной), временных командировок врачей в регионы, зарубежных командировок врачей, библиотечных услуг для минздрава.

Помимо этого, по словам Алтуняна, продолжается работа по снижению стоимости неотложных операций на сердце. Ожидается, что в начале декабря минздрав предложит новую формулу ценообразования, и уже с января будет действовать новая цена.

Как ранее выяснили армянские журналисты, в Армении может действовать антиконкурентный сговор, в результате которого цены на операции по стентированию на 30−40% выше, чем в соседней Грузии. По данным издания iLur. am, установка одного стента с лекарственным покрытием в Грузии стоит от $1200 до $2000, a в Армении аналогичное оперативное вмешательство в 9 клиниках из 11 (общее число клиник, которые ставят стенты) стоит $2300. В двух других цены выше. И это после того, как правительство Армении уже один раз вмешивалась в ситуацию, благодаря чему цены снизились почти на 50%. По мнению издания, в Армении действует антиконкурентный сговор, в результате которого минимальная цена на стентирование одинакова практически во всех клиниках.

Видимо, в правительстве Армении обратили внимание на публикации о том, что те армянские больные, которые в состоянии передвигаться, для операций на сердце едут в соседнюю Грузию.

В ходе пресс-конференции 6 октября министр здравоохранения Левон Алтунян заявил, что стоимость операций по стентированию в Армении может сократиться на 30−40%. По его словам, соответствующие переговоры министерства здравоохранения Армении уже близятся к концу. Как пояснил министр, это станет возможно при наличии ряда условий.

В Армении, как и в мире в целом, сердечно-сосудистые заболевания лидируют по показателю смертности. Несмотря на это, государство практически никак не реагировало на ситуацию. Если в той же Грузии, расходы на стентирование для всех категорий граждан берёт на себя государство, то в Армении действует государственная программа, по которой установлены такие требования, что фактически люди с больным сердцем платят за стентирование самостоятельно.