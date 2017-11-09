В Госдуме пройдет конференция «Парламентарии против наркотиков»

Москва, , 14:40 — REGNUM Международная конференция «Парламентарии против наркотиков» пройдет 4 декабря в зале пленарных заседаний Госдумы под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ожидается, что в рамках ее проведения с российской стороны выступят глава МИД России Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минздрава Вероника Скворцова, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

Уже более 40 стран подтвердили свое участие в московском антинаркотической форуме, делегации половины их них будут представлены на уровне руководства национальных парламентов, отметил Слуцкий. Кроме того, участие в форуме примут представители российских и иностранных НКО.

«Уверен, что международная конференция в Москве даст старт формированию парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества, которое до сих пор отсутствует в широкой степени», — сказал глава комитета.