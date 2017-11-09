В России появятся детские sim-карты

Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект о внедрении в России детских sim-карт намерен подготовить Роскомнадзор, сообщил глава ведомства Александр Жаров. Госдума может начать обсуждение инициативы в весеннюю сессию.

Руководитель Роскомнадзора видит проблему в том, что на смартфонах, которыми пользуются дети, все индентификаторы в сети привязаны к взрослому человеку, на которого оформлен гаджет.

«Когда sim-карта привязана к ребенку, в ней есть определенные ограничения с точки зрения пользователя, в ней есть возможность доступа опекуна, взрослого человека, родителя внутрь, потому что цифровая среда развивается, и там совершаются преступления», — сказал чиновник в кулуарах VIII Международной конференции «Защита персональных данных».

Жаров считает, что Россия дозрела до законодательного закрепления услуги, которая есть у сотовых операторов связи.

«Я на эту тему думал, это вопрос поправки к закону «О связи». Не думаю, что это насущно и необходимо сделать сейчас. Доживем до весенней сессии, а там посмотрим», — уточнил он.