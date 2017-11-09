Глава Роскомнадзора выступил против биометрической идентификации детей

Москва, , 12:26 — REGNUM Россия должна исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних. Об этом 9 ноября заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на конференции «Защита персональных данных».

«Необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — сказал Жаров.

По его словам, сегодня некоторые производители настроены серьёзно на внедрение идентификации. Например, обсуждается внедрение биометрической идентификации при оказании банковских услуг.

Он также добавил, что при внедрении систем биометрической идентификации и их регулировании необходимо обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько российских банков начали подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов.

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