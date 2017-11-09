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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке легионеллеза в Евросоюзе

Общество

Самая крупная вспышка заболевания зафиксирована в Португалии

Москва, 9 ноября 2017, 03:59 — REGNUM  Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на вспышку легионеллеза в странах Европейского союза, в частности Испании, Великобритании и Португалии. Соответствующее заявление 9 ноября распространила пресс-служба надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По официальным сообщениям органов здравоохранения острова Майорка (Испания) в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей города Пальманова», — говорится в сообщении.

По сведениям Роспотребнадзора, как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом.

Кроме этого сообщается, что министерство здравоохранения Португалии 9 ноября подтвердило факт вспышки легионеллеза в одной из больниц Лиссабона. Заболевание выявлено у 26 пациентов и двух медработников.

Отмечается, что это самая крупная вспышка легионеллеза в Португалии за последние годы. «Ожидается, что могут быть выявлены новые случаи заболевания», — сообщает ведомство.

«Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в заявлении.

Легионеллез — острое инфекционное заболевние, характеризующееся лихорадкой, тяжелым течением, поражением легких (двухсторонняя пневмония), центральной нервной системы и органов пищеварения.

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