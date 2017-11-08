В деле о взяточничестве руководителей кадастра Ленобласти обнаружились тёщи

Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым во взяточничестве экс-руководителям Кадастровой палаты Ленинградской области, в ходе совместного с региональным УФСБ обыска обнаружено 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По данным следствия, руководители областной Кадастровой палаты получили от некоего бизнесмена взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти и квартиры в Санкт-Петербурге, общей стоимостью не менее 56 млн рублей. Взятки являлись вознаграждением за постановку на кадастровый учёт земельных участков в Ленобласти.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что полученные от взяткодателя земельные участки эти чиновники оформили на своих тёщ, что довольно редко встречается в уголовной практике, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

«Обвиняемые содержатся под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также выявление иных эпизодов коррупционной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в следкоме.

Кроме того, прокуратура Ленинградской области собирается изъять у владельцев незаконно поставленные на кадастровый учет земельные участки, входящие в границы земель АОЗТ «Выборгское» и АОЗТ «Щеглово» во Всеволожском районе. По данным прокуратуры, муниципальному бюджету таким образом был причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Следственным комитетом Ленобласти 31 октября было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК — «халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

Сообщая об этом деле, областная прокуратура напоминает, что директор филиала Кадастровой палаты и его заместитель уже находятся под стражей — 19 сентября Приморский районный суд Петербурга арестовал их на два месяца. Однако в СКР подчеркивают, что дело о всеволожских участках пока возбуждено по факту, в нем ещё нет фигурантов.

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