В Китае издан второй том заметок Си Цзиньпина о государственном управлении

Пекин, , 12:37 — REGNUM Пресс-канцелярия Государственного совета КНР сообщила об издании второго тома сборника заметок председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении в Китае. В сборник попали 99 речей, обращений, интервью, заметок и писем председателя КНР, которые были сделаны в период с августа 2014 года по сентябрь 2017 года.

Кроме того, второй том книги содержит 29 фотографий китайского лидера, которые ранее не были опубликованы. Все заметки Си Цзиньпина разделены на 17 тем, каждая из которых также содержит аннотации, необходимые для лучшего понимания темы читателями, пишет «Синьхуа».

Составители второго тома собрали наиболее выдающиеся выступления китайского политика по вопросу построения социализма с китайской спецификой и создания общества всеобщего процветания. Первый том книги был издан в 2014 году, за три года сборник был переведен на 21 язык и продан тиражом 6,42 млн копий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первом томе сбоника содержится 79 речей, обращений, интервью, заметок и писем китайского лидера, которые были сделаны с ноября 2012 года по июнь 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Книга Си Цзиньпина разошлась тиражом почти 6,5 млн копий на 21 языке