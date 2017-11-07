Члены международного наркокартеля арестованы в Китае

Куньмин, Китай, , 11:13 — REGNUM Правоохранительные органы КНР провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны пятеро граждан КНР, обвиняемых в международной торговле наркотическими веществами. Соответствующее заявление было опубликовано бюро общественной безопасности провинции Юньнань.

В начале сентября полиция КНР получила информацию о том, что банда наркоторговцев намерена ввезти крупную партию метамфетамина в Китай из Мьянмы. Злоумышленники были задержаны при попытке транспортировки наркотических веществ в китайскую провинцию Хэбэй, пишет «Сина синьвэнь».

В машине преступников были обнаружены 92 пакета с неизвестным веществом, которое позднее было определено как метамфетамин. Вес партии наркотиков составил 54 кг. В ближайшее время арестованным будет предъявлено официальное обвинение. Согласно действующему законодательству КНР, им грозит высшая мера наказания.

По данным китайской полиции, арестованные являются членами международного наркокартеля, занимающегося распространением наркотических веществ на территории Юго-восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили об очередном задержании граждан КНР и Мьянмы, подозреваемых в хранении, перевозке и распространении наркотических веществ.

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