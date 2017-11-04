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Испытания зенитных ракет завершились в Херсонской области

Общество

ВСУ начали летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в Херсонской области 2 ноября

Испытания зенитных ракет завершились в Херсонской области
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Испытания зенитных ракет в Херсонской области

Херсон, Украина, 4 ноября 2017, 23:24 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели испытания в Херсонской области зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Украины на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня, 4 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего ВСУ осуществили 23 выстрела зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и «С-300». Кроме того, подразделениями Сухопутных войск было осуществлено более 20 пусков из зенитно-ракетных комплексов «Оса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ начали летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в Херсонской области 2 ноября.

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