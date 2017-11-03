Украина военная: Киев в поисках современных ракетных комплексов

Киев, , 13:02 — REGNUM США смогут увеличить военную помощь Украине, в том числе — поставлять летальное вооружение, после принятия Конгрессом США оборонного бюджета страны на 2018 год.

По словам источника ТАСС в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил США, в принятом нижней палатой проекте оборонного бюджета для Украины предусмотрен расширенный перечень техники и средств.

«Хотя сейчас Соединенные Штаты предоставляют Украине крайне важную помощь, но доступны и другие варианты по улучшению подготовки и оснащения украинских военных. В ранее принятом нижней палатой проекте оборонного бюджета предусмотрен расширенный перечень техники и средств, в нем также зафиксировано как финансирование, так и право для президента предоставить летальную помощь Украине», — говорится в сообщении 3 ноября.

Источник уточнил, что Белый дом не может предоставить Киеву вооружение на основании временных резолюций.

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов отметил, что для начала поставок американского летального вооружения достаточно одной подписи президента США Дональда Трампа. По его словам, этот процесс политизирован.

«Это больше политический момент, чем военный. Тут США используют вот этот посыл о предоставлении нам летального вооружения как рычаг давления на Российскую Федерацию… Любое усиление обороноспособности Украины — это подспорье для дипломатов, которые ведут переговоры», — сказал Жданов в эфире Oboz TV 2 ноября.

Кроме того, другой эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что Украина не сможет восстановить «территориальную целостность» (в смысле — вернуть республики Донбасса под свой контроль), если на вооружении ВСУ не будет современных ракетных комплексов.

«Украина, к сожалению, будет оставаться привлекательной мишенью для врага до тех пор, пока не оснастит войско новейшими системами, способными поражать на опережение, в момент развертывания и подготовки российских подразделений для огневой атаки», — отмечает он.

При этом председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец уточнил, что на вооружении ВСУ нет новых зенитных ракет средней дальности, а срок действия имеющихся уже истек.

«У нас есть ракеты средней дальности, но срок их эксплуатации истек. Вот это проблема», — рассказал Уманец в интервью «Обозревателю».

Он сообщил, что в ходе летных учений, стартовавших накануне в Херсонской области, военные конструкторы оценивают состояние имеющихся ракет, их уровень безопасности, технические характеристики. Если ракеты окажутся приемлемыми, срок эксплуатации этого вооружения может быть продлен.

«К большому сожалению, мы не можем сами изготавливать комплексы — мы можем только частично их восстанавливать и модернизировать, чем все это время мы и занимались», — пояснил Уманец.

По его словам, Украина не может себе позволить закупку современных ракетных комплексов иностранного производства, поскольку если «стоимость нескольких Patriot равна госбюджету Украины, кто их будет покупать?».

Также, 2 ноября пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины сообщила о подготовке запуска производства боеприпасов калибра НАТО. Ведомство отмечает, что развитие боеприпасной отрасли стало первой за последние годы отраслевой оборонной программой. Она предусматривает реанимацию предприятий и создание новых перспективных производств, в частности патронов калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.

«Для выполнения этой программы Министерство провело процедуры закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100−155 мм. Кроме этого мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 мм», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает выделение Украине 500 миллионов долларов помощи на сферу безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ. Также документом предусмотрено выделение Киеву 65 млн долларов на разработку ракеты средней дальности.

Напомним, 2 ноября в Херсонской области вооруженные силы Украины начали летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. По данным пресс-службы Минобороны, подразделения зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс».