«Матильда» пошла в Германии

Берлин, , 17:38 — REGNUM В четверг, 2 ноября, в немецких кинотеатрах официально стартовал прокат фильма скандально известного российского режиссера Алексея Учителя «Матильда», главную роль в котором сыграл немецкий актер Ларс Айдингер, сообщает Deutsche Welle.

В России нашумевшая картина, наконец, вышла на большой экран 26 октября. Премьера картины долго откладывалась из-за многочисленных протестов православных активистов (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Сам Ларс Айдингер не приехал на премьеру ленты в Санкт-Петербург. Исполнитель роли российского цесаревича объяснил это тем, что он «стал главной мишенью протеста». «В момент, когда Наталья Поклонская показывает мою фотографию в камеру и, переполненная ненавистью, заявляет, что исполнитель главной роли порочит царя, для меня это представляет конкретную угрозу, — рассказал актер в интервью DW. — Когда поощряют тех, кто начинает поджигать кинотеатры, в которых собираются показывать «Матильду», можно предположить, что найдутся люди, готовые причинить ущерб лично мне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько месяцев до выхода фильма в прокат в России началась широкомасштабная кампания против Алексея Учителя, которую неофициально возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ее сторонники считают, что фильм порочит память о последнем российском императоре, всю семью которого Русская православная церковь причислила к лику святых мучеников. За пару недель до премьеры «Матильды» Поклонская обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить фильм на признаки экстремизма, однако, в прокуратуре их не нашли.

Лента повествует о российской балерине польского происхождения Матильде Кшесинской, жившей в конце ХIX — начале XX века, и о ее взаимоотношениях с цесаревичем Николаем II. Активисты, протестующие против картины, считают, что показанная романтическая связь — не более, чем вымысел, и называют киноленту «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Немецкие кинокритики также отзываются о картине нелестно, поэтому массовых просмотров «Матильды» в Германии не ждут. По мнению немецкого издания Die Zeit, фильм вышел слабоватым, однако «красивые оригинальные кулисы, дорогие костюмы и хорошая инсценировка отдельных моментов заменяют напряжение в сюжете». Süddeutsche Zeitung и вовсе нивелирует все дискуссии, предшествовавшие показу, заявляя, что «глядя западными глазами, вообще невозможно понять волнения по поводу этой несколько старомодной костюмированной постановки. Большая запретная любовь, несмотря на старания актеров, остается лишь красиво снятым утверждением». В берлинской газете Tagesspiegel считают, что фильм «интересен лишь исторической помпезностью».